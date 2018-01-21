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Физрук из Екатеринбурга стал артистом стриптиз-шоу

Сегодня, 12:24

Уроженец Екатеринбурга Олег Андреев (фамилия изменена) изначально работал учителем физкультуры в школе. Однако спустя время он получил приглашение на работу в стриптиз-шоу, на что согласился сразу.

После того, как Олег начал работать в сельской школе его пригласили преподавать в одной из элитных школ Мальты, где учились дети политиков и знаменитостей. Там парень проработал всего год и вернулся в Россию. На Родине он увлекся мужским фитнесом, имея огромное желание участвовать в соревнованиях. Вот там-то на одном из выступлений ему предложили зарабатывать на жизнь, работая в стриптиз-шоу. Олег сразу согласился, так как такое предложение было для него выгодно. Ведь всего за час работы он мог получать половину месячной зарплаты учителя.
В шоу он начал выступать под псевдонимом "Горячий Олегас", разработав свою собственную эротическую программу, в которой объединил элементы хореографии и гимнастики. Его шоу является самым популярным на Урале и в группе OLEGAS SHOW работает не один человек.
Вернуться на свое прежнее время работы артист не планирует.


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