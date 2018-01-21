Собянин поздравил с Днем рождения Хотиненко и Туминаса

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Московский градоначальник Сергей Собянин поздравил с Днем рождения Владимира Хотиненко и Римаса Туминаса. Телеграммы в адрес известных деятелей опубликованы на портале политика.

Поздравляя Т6-летнего Туминаса, Собянин отметил утонченность его спектаклей, поставленных как в России, так и за рубежом. Собянин пишет, что театр артиста оперативно развивается, умножая традиции одного из самых значимых культурных мест столицы РФ. Режиссер Римас Туминас является и преподавателем. С 2012 года работает его Первая студия Вахтанеговского театра, где занимаются учащиеся разных театральных училищ.

Актер Владимир Хотиненко также 20 января празднует 66-летие. Собянин в свое поздравлении отметил его педагогические таланты и большой вклад в развитие российского кинематографа. Он пишет о "замечательных фильмах Хотиненко", созданные кинодеятелем, которые смогли получить зрительскую любовь и получили признание на Родине и за ее пределами.