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В честь 95-летия музея "Коломенское" организуют бесплатные экскурсии

Вчера, 19:42

Музею-заповеднику "Коломенское" исполнилось 95 лет. Сергей Собянин, мэр столицы заявил о том, что в честь данного события будут проводиться бесплатные экскурсии.

Данные экскурсии будут проведены завтра, в воскресенье, 21 января. О данном событии сообщил мэр Москвы на своей странице в одной из социальных сетей.

Глава города также акцентировал внимание на том, что посетителям исторической памятки будут доступны древнейшие иконы, книги и другие памятные вещи.

Немаловажным остается тот факт, что завтра также впервые состоится открытие верхней площадки церкви Вознесения Господня.


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