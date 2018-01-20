В Омске квартиру-музей Егора Летова спасут только энтузиасты

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Квартиру-музей Егора Летова в Омске смогут спасти только энтузиасты. Это связано с тем, что отец музыканта, который проводил экскурсии и хранил историю своего сына, отправился в дом престарелых. Информация об этом появилась в телеэфирах федеральных каналов.

В сообщениях было сказано, что квартира-музей Егора Летова может прекратить своё существования из-за того, что отец лидера «Гражданской обороны» покинул её и отправился в дом престарелых. Именно Фёдор Летов всегда пускал поклонников в жильё музыканта, проводил там экскурсии и рассказывал о жизни сына.

О судьбе квартиры Егора Летова рассказал и руководитель музея «Реалии русского рока» в Петербурге Владимир Рекшан. Он считает, что такой негосударственный музей может быть спасён только энтузиастами. Если найдутся волонтёры, то квартира может существовать достойно.

Рекшан предлагает отправить на выставку экспонаты из дома Летова. Это привлечёт вложения, людей и популярность заведения. В данный момент жильё Егора Летова в Чкаловском посёлке находится в распоряжении его брата Сергея.