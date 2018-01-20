В Лондоне появилось граффити на 17,5 тыс. квадратных метров

Сегодня, 11:49

В Лондоне известный английский стрит-арт-художник Бен Айн создал огромное граффити. Его размер составляет больше 17,5 тысячи квадратных метров, по данным The Independent. Примечательно, что полностью разглядеть произведение искусства можно лишь с высоты полёта птиц.

Такое огромное граффити являет собой разноцветную надпись слова «твори» - create, которое повторяется несколько раз. Художнику Бену Айну для написания граффити понадобилось около 500 часов работы. Кроме этого, для создания надписей он потратил 2,85 тысячи литров краски, которую смешивали в 200-литровой ванне. В создании граффити Айну помогали 30 человек и ещё шесть художников.

Полностью насладиться и разглядеть произведение искусства можно будет только с высоты птичьего полёта. Чтобы наблюдать за созданием граффити и соблюдать пропорции букв, Бен Айн использовал несколько дронов.

Бен Айн является известным на весь мир английским художником. Одна из его картин даже находится в коллекции бывшего лидера США Барака Обамы.