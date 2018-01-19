Опубликован "худший клип" на самую "нелепую песню года"

Вчера, 22:23

Известный поп-исполнитель Джастин Тимберлек выпустил новый клип на свой трек Supplies. Данный клип был опубликован на YouTube-канале певца. Критики The Independent уже успели назвать данное творение "худшим музыкальным видео года".

Отмечается, что клип имеет своеобразные метафоры о "запасах". После этого поп-исполнитель неоднократно упоминает "У меня есть запасы". Критики устают повторять, что если бы не такое нелепое видео, то настолько ужасный текст никто не заметил бы. Авторы опубликованного критического материала поспешили обратить внимание на то, что даже талантливому режиссеру не удалось сделать песню Тимберлейка чуть лучше.