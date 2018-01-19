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Вторую часть праха Хворостовского поместят рядом с вузом в Красноярске

Вчера, 17:34

Сегодня в Красноярске было вынесено решение о захоронение капсулы с частью праха знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского в мемориальном комплексе, расположенном около Красноярского государственного института искусств.

Об этом сообщил исполняющий обязанности первого вице-губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко. Такое решение было вынесено на рассмотрение по желанию родственников усопшего, они высказали идею об установлении мемориального объекта на нижнем этаже учреждения, в котором он получал образование.

Работы в рамках данного проекта планируется завершить через полгода, из которых около трех месяцев отведутся на организацию и проведение творческого конкурса, о котором объявят в скором времени, а остальное время будет затрачено на изготовление и установку памятника. Помимо этого, на доме, в котором проживал уроженец города, и на педагогическом колледже, где он учился, разместят мемориальные доски.

Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября прошлого года в Лондоне в возрасте 56 лет от продолжительного, тяжелого заболевания. В 2015 году певец, на протяжении многих лет проживавший в Лондоне, сообщил, что у него обнаружена опухоль мозга.


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