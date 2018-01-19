VistaNews.ru


Мексиканская писательница пожаловалась на свою сексуальную зависимость

Сегодня, 04:15

Писательница из Мексики Эрика Гарца пожаловалась журналистам на свою сексуальную зависимость и поделилась мыслями о собственных мемуарах, которые недавно выпустила.

 Эрика Граца написала книгу о людях, которые, как и она, не могут прожить ни минуты без мыслей о сексуальном самоудовлетворении и поиске постоянного партнера, что приводит к моральным проблемам.
Как рассказывает писательница, подобные проблемы у нее начались, когда она была подростком. Несмотря на воспитание в семье католиков, Эрика не брезговала частым просмотром фильмов порнографического содержания, но никак не могла найти парня для серьезных отношений по той причине, что ей постоянно хотелось разнообразить половую жизнь новым партнером.
Вследствие этого у нее возникли психологические проблемы. Она серьезно думала, что недостойна любви. Но ее жизнь изменило путешествие на Бали, где она и встретила того самого, который стал ее мужем. Он находился там на лечении от наркозависимости. Эрика вскоре успокоилась и начала счастливую жизнь.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.