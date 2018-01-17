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Мария Шукшина будет вести новую передачу на Первом канале

Вчера, 19:39

Вести новую передачу на Первом канале станет Мария Шукшина. Российские телезрители увидят ее в программе "В гости по утрам".

Отечественная актриса Мария Шукшина возвращается н Первый канал, где станет ведущей очередного проекта телекомпании шоу "В гости по утрам". Она появится в утренних воскресных эфирах. Героями программ будут семьи знаменитых представителей культуры, актеры, писатели, музыканты и спортсмены.
Зрители смогут узнать от Марии Шукшиной и ее гостей интересные истории и детали из жизни кумиров, а также про семейные ценности и секреты удачи и счастья. В первом выпуске "В гости по утрам" будут родные актрисы Светланы Дружининой и советского актера Владимира Корнева. Программа выйдет в эфир 21 января в 10:40.
Ранее Шукшина показала совместный снимок с родной мамой. Она поблагодарила ее за все хорошее и пожелала жить долго и радовать близких.


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