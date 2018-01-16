VistaNews.ru


Дарья Донцова рассказала о том, кто спас ее от рака

Вчера, 21:11

Дарья Донцова призналась в авторской программе Бориса Корчевникова, что не все в ее жизни так гладко, как в распространяемой официальной информации. Автор популярных в определенной среде детективов заявила, что 20 лет назад была на волосок от смерти, но ее спасла близкая подруга.

Донцовой не откажешь в фантазии и некотором скрытом эпатаже, однако, когда она рассказывала о событиях двадцатилетней давности, любой мог заметить на лице успешной женщины искреннюю боль. По словам Донцовой, тогда, в 1998 году для нее весь мир раскрыл объятия. Бешеная популярность на родине и счастье в личной жизни, кружили голову. Но все изменилось во время поездки на курорт Туниса.

Подруга Донцовой обратила внимание на ее грудь во время переодевания и вынесла неутешительный вердикт – онкология. Как говорит сейчас автор детективов с улыбкой, она была слишком трезвомыслящей, чтобы поверить диагнозу подруги, которая уже тогда была известным врачом. Далее была долгая и упорная борьба за жизнь, выигранная у смерти.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.