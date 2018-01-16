Дарья Донцова рассказала о том, кто спас ее от рака

Вчера, 21:11

Дарья Донцова призналась в авторской программе Бориса Корчевникова, что не все в ее жизни так гладко, как в распространяемой официальной информации. Автор популярных в определенной среде детективов заявила, что 20 лет назад была на волосок от смерти, но ее спасла близкая подруга.

Донцовой не откажешь в фантазии и некотором скрытом эпатаже, однако, когда она рассказывала о событиях двадцатилетней давности, любой мог заметить на лице успешной женщины искреннюю боль. По словам Донцовой, тогда, в 1998 году для нее весь мир раскрыл объятия. Бешеная популярность на родине и счастье в личной жизни, кружили голову. Но все изменилось во время поездки на курорт Туниса.

Подруга Донцовой обратила внимание на ее грудь во время переодевания и вынесла неутешительный вердикт – онкология. Как говорит сейчас автор детективов с улыбкой, она была слишком трезвомыслящей, чтобы поверить диагнозу подруги, которая уже тогда была известным врачом. Далее была долгая и упорная борьба за жизнь, выигранная у смерти.