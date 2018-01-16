В Нидерландах обнаружили две неизвестные работы Ван Гога

Вчера, 20:16

В Нидерландах специалисты обнаружили две неизвестные работы знаменитого художника Винсента Ван Гога. Об этом сообщают представители амстердамского музея.

В арт-фонде Van Vlissingen хранился рисунок с названием "Холм на Монмартре с каменоломней", созданным неизвестным автором в 1886 году. Его поддали детальному анализу со стороны экспертов музея Ван Гога. В рамках этих мероприятий они проанализировали тематику, стиль, технику и использованные при создании шедевра материалы.

Еще одна работа легендарного Ван Гога хранилась в фондах амстердамского музея. Сейчас новые части наследия представлены на обозрение публики в культурном учреждении Уильяма Сингера в городке Ларен в Нидерландах. Оба произведения не выставлялись под кистью Ван Гога, они были помечены творением неизвестного автора.