Скульптор Зураб Церетели рассказал о своих будущих проектах

Сегодня, 00:15

Известный художник, педагог, скульптор и профессор Зураб Церетели в ходе своего недавнего интервью рассказал о проектах, которые он хочет реализовать в будущем.

Церетели заявляет, что у него ещё огромное количество задумок и проектов. Недавно он закончил работу над образом Роберта Рождественского. Скульптуру скоро установят на родине великого поэта.

По словам Зураба Церетели, у него на даче в Переделкине существует целый настоящий парк со скульптурами. Кроме этого профессор поведал, что в данный момент продолжает работать над монументальной композицией «Христос».

Скульптор уточняет, что у него Христос обращён к людям, он протягивает всем свои руки как бы говоря, что никогда не поздно прийти к богу.

Ранее сообщалось, что у здания Эрмитажа в Санкт-Петербурге в рамках проекта «Скульптура во дворе» установят знаменитую во всём мире скульптуру Микки Мауса, автором которой является американский поп-художник Брайан Доннели, более известен под творческим псевдонимом KAWS. Скульптуру установят 31 марта текущего года, а простоит она до 16 сентября.