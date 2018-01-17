VistaNews.ru


Скульптор Зураб Церетели рассказал о своих будущих проектах

Сегодня, 00:15

Известный художник, педагог, скульптор и профессор Зураб Церетели в ходе своего недавнего интервью рассказал о проектах, которые он хочет реализовать в будущем.

Церетели заявляет, что у него ещё огромное количество задумок и проектов. Недавно он закончил работу над образом Роберта Рождественского. Скульптуру скоро установят на родине великого поэта.

По словам Зураба Церетели, у него на даче в Переделкине существует целый настоящий парк со скульптурами. Кроме этого профессор поведал, что в данный момент продолжает работать над монументальной композицией «Христос».

Скульптор уточняет, что у него Христос обращён к людям, он протягивает всем свои руки как бы говоря, что никогда не поздно прийти к богу.

Ранее сообщалось, что у здания Эрмитажа в Санкт-Петербурге в рамках проекта «Скульптура во дворе» установят знаменитую во всём мире скульптуру Микки Мауса, автором которой является американский поп-художник Брайан Доннели, более известен под творческим псевдонимом KAWS. Скульптуру установят 31 марта текущего года, а простоит она до 16 сентября.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.