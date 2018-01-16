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Гильермо дель Торо, известный режиссер, сообщил, где именно находится культурное ДНК России. По его мнению, оно прячется в популярной песне «Очи черные».

По заявлению Гильермо дель Торо, фольклор Российской Федерации всегда имел для него особое значение. По этой причине он пригласил на съемки на роли музыкантов талантливых российских артистов Евгения Акимова, Алексея Панкратова и Сергея Никонова. Как отмечает режиссер, знаменитая композиция под названием «Очи черные» является подлинным сокровищем, где и прячется настоящая русская ДНК.

Дель Торо всегда придерживался мнения, согласно которому этнические ДНК и культура имеют особую ценность и это он всегда передает в своих кинофильмах. К словам этой легендарной личности прислушиваются, ведь не зря в Соединенных Штатах критики удостоили его награды в качестве лучшего режиссера.