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Олешко: Умер режиссер Владимир Поглазов 15 декабря

Вчера, 23:54

Режиссер Владимир Поглазов умер 15 декабря 2018 года. Сообщение появилось на персональной странице социальной сети Александра Олешко.

Преподаватель театрального института имени Бориса Щукина Владимир Поглазов был для всех светлым человеком. По словам телеведущего Александра Олешко, который с ним вместе неоднократно пересекался по работе, эта новость просто стала грандиозным ударом для всех его коллег, близких, друзей. Виктора Поглазова знали многие театральные деятели. За свою жизнь он стал прекрасным актером, режиссером и просто отличным добрым человеком.

Как подчеркнул Олешко, внезапный уход Поглазова не прошел бесследно для всех работников культуры. Причина смерти Владимира Поглазова пока не сообщается. В новом году мир кинематографа потерпел множественные утраты. Сначала покинул этот мир Михаил Державин, теперь Владимир Поглазов. Очень прискорбно расставаться с такими людьми, хотя их вклад в искусство продолжит жить вечно.


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