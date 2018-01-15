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Наталья Селезнева рассказала о близости с Державиным перед его гробом

Вчера, 20:52

Актриса Наталья Селезнева рассказала о своих отношениях с Михаилом Державиным перед его гробом. По ее словам, они были очень близкими. Это ей пришлось сказать в ответ на все обвинения в романе с актером.

На похоронах известного в России Михаила Державина общественность узнала важную и провокативную деталь из жизни актера. Пришедшая проститься с другом Наталья Селезнева перед гробом дала волю словам. Женщина рассказала, что была близка с погибшим в плане юмора. Он ее неоднократно подкалывал, и она становилась центром его юморных шуток.

Также стало известно о их дружбе длинной в пол столетия. Актриса сожалеет, что страна осталась без талантливого актера. Она поддерживает связь с вдовой Державина Роксаной Бабаян, которая «открыла мир Михе по-новому».


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