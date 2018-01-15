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В Украине возмутились российскими комиками в команде КВН из Херсона

Вчера, 17:59

Российские юмористы, выступившие в составе команды КВН «Минометное училище города Херсон» на турнире в Сочи, вызвали возмущение ряда украинских СМИ. Международная кооперация на фоне обострённых украино-российских отношений пришлась не по душе многим украинским журналистам, раскритиковавших херсонцев.

Состав коллектива в Сочи дополнили стендап-комик из Саратова Гарик Оганисян, видеоблогер Дмитрий Кравченко, члены команды «Иван да Мага», а также Рустам Хруст из дуэта «Лена Кука». Больше всего отдельные украинские масс-медиа возмутил тот факт, что в одном из номеров квнщики вышли на сцену в форме российской армии. Сами комики отреагировали на критические публикации в прессе с юмором, высмеяв позицию журналистов.

Между тем, команда из Херсона и без давления со стороны соотечественников сообщила о завершении выступлений на площадке КВН. Коллектив обвинил жюри сочинского турнира в необъективности, что и послужило причиной столь резкого заявления.


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