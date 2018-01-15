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Ара Карапетян возглавил Новосибирский театр оперы и балета

Сегодня, 14:34

Дирижёр Ара Карапетян стал директорм Новосибирский театр оперы и балета. Он сменит на посту руководителя Снежану Любарь, которая исполняла обязанности с декабря. В своё время Карапетян был главой Московского музыкального театра.

Как утверждает НОВАТ, он вёл сотрудничество с рядом российских оперных театров и симфонических оркестров. На его счету немало постановок различных опер, а также балетов. Некоторые из них номинировались лауреатами "Золотой маски". И как результат: больше, чем 60 поставленных балетов и опер. Не обшлось и без симфонических работ. Раньше сообщалось, что на пост директора был назначен Вячеслав Стародубцев. Что касается Владимира Кехмана, он ушёл с должности директора театра и стал художественным руководителем.


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