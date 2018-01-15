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В Москве началась церемония прощания с Михаилом Державиным

Сегодня, 12:13

Церемония гражданской панихиды по Михаилу Державину началась. Проводить народного артиста России в последний путь пришли его друзья, коллеги, поклонники его таланта.

Местом для прощания стало здание Московского академического театра сатиры, где служил Державин. Уже сегодня после панихиды, тело артиста захоронят в Москве. Как мы ранее сообщали, местом погребения станет Новодевичье кладбище.

Напомним, что Державин ушёл из жизни в возрасте 81-го года 10 января. О смерти легендарного советского и российского сатирика сперва сообщили в социальных сетях, позже информацию подтвердили близкие артиста. В последнее время он безуспешно боролся с заболеванием сосудов. Ранее он заявлял в одном из своих последних интервью, что предчувствует смерть.


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