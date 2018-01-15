Обгорелый мальчишка и творчество в буднях: Прощание с Михаилом Державиным состоится сегодня

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Стало известно, что 10 января из жизни ушел невероятный сатирик и знаменитый артист Михаил Державин, которого любили и продолжают любить зрители разного возраста. Накануне перед прощанием с другом и кумиром люди из окружения актера решили рассказать больше о своем товарище, который отличался неповторимым талантом и чувством самоиронии.

Артист театра и кино еще с малых лет знал, какая профессия его ожидает, и это неспроста, ведь отец Державина также был актером. Вместе с семьей Михаил Михайлович проживал в том же доме, где обитали одни актеры и их семьи, и уже по окончанию школы он отправился в театральное училище. Успех был ожидаемым и талант на тот момент будущего актера распознали, вследствие чего Державин продолжил упорно трудиться. Сатирик отдал всю свою жизнь театру, и посвятил всего себя творчеству. По рассказу коллег Михаила, он обладал невероятным талантом и способностями подходить к проблемным вопросам с юмором, что бы ни произошло.

Племянник Державина вспомнил, что его дядя зачастую проводил время вместе с ним, и тот период запомнился звездному родственнику на всю жизнь. По его рассказу, однажды еще в детском возрасте произошел конфуз, когда племянник актера сильно обгорел во время баловства, и тогда Державин спокойным голосом сказал, что «завтра придется в школу не идти». Такое тонкое чувство иронии и юмора отвлекает от негативных моментов в жизни, а мастерству актера можно только позавидовать.

Михаил Державин был женат три раза, но ни с одной из его бывших супруг не возникало конфликтных ситуаций, ведь актер по жизни придерживался позитивной позиции. У артиста есть дочь, а каждая из его жен была известной благодаря своей деятельности либо статусу родителей. Первой избранницей знаменитости стала дочь Аркадия Райкина Екатерина, во второй брак Державин вступил с наследницей военачальника Семена Буденного Ниной, которая подарила актеру ребенка. Третьей и последней женой знаменитости стала популярная в свое время певица и актриса Роксана Бабаян, и прожил с ней Михаил Державин до конца своих дней.

Родственники рассказали, что артист начал болеть и находился в предсмертном состоянии несколько месяцев. Врачи боролись за жизнь актера, но ничего не смогли поделать, вследствие чего Державин скончался. Свои соболезнования родным Михаила Михайловича выразили глава государства Владимир Путин, московский градоначальник Сергей Собянин, а также другие артисты, звездные коллеги и поклонники творчества Державина. Похороны состоятся сегодня в обед, артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.