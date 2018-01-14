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В Смоленске артисты воссоздали давние обряды гадания

Вчера, 21:44

В святочные вечера жители Смоленска частенько предпочитают погадать, даже не подозревая, что ранее святвечера считались тем временем, когда души умерших возвращались на землю и бродили по ней.

Данное время в году определяет судьбу людей на ближайший год. Девушки в этот период имели уникальную возможность погадать на суженого. Также считается, что горящая тень от бумаги способна предсказать будущее. Гадание на стаканчиках также способно предсказать будущее. И еще огромное количество обрядов для гадания: на воске, вытягивание предметов из шляпы и тд.

Также сообщается о том, что магические обряды были спроектированы на повышение качества урожая. Все традиционные обряды воссоздали смоленские артистки.


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