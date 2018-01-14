Модель из Набережных Челнов сможет стать «Красой Вселенной»

Вчера, 17:40

Модель, происхождением из Набережных Челнов, может побороться за титул «Красы Вселенной». До этого она уже была вице-королевой Мисс-Россия 2017.

Сейчас претендентка обучается в Казани в КФУ. Это Арина Алексеева. Девушке уже не в первой принимать участие в подобных конкурсах. Но сейчас, он станет для неё наиболее «взрослым».

Одним из критериев в нём, станет то, что девушки, которые решат в нём поучаствовать, должны быть не за мужем. При этом их возраст должен составлять, начиная от 18 и не более 26 лет.

Поучаствовать в данном состязании уже решили модели из 100 стран. В финал смогут пробиться лишь 16 из них. Как сообщается, их имена будут названы на Эльбрусе.

А та, которая победит, получит, кромке своего титула и короны, также 50 тысяч долларов. Модель, родившаяся в Набережных Челнах, решила вступить в эту схватку и доказать, что она лучшая.

При этом, в данном конкурсе смогут участвовать и несколько представительниц одной из стран. Да, у них не должно быть детей.

Это мероприятие примет Москва во втором полугодии. Как сообщается знатоками шоу-бизнеса, заявки уже «зашкаливают».