Авторы лучшей снежной фигуры попадут на ледовое шоу Плющенко

Вчера, 16:05

В Доброграде пройдет конкурс на лучшую снежную фигуру. Авторы самой лучшей работы получат приглашение на шоу российского фигуриста Евгения Плющенко.

Принять участие в конкурсе "Снежная сказка Доброграда 2018" можно командам из 5-7 человек возрастом до 40 лет. Для этого необходимо подать заявку и эскиз фигуры из снега до 29 января. В заявке также нужно указать приблизительные размеры и описание снежного изделия. Указать название, особенные функции и краткое содержание по работе над фигурой.

Те, кто сделает лучшую снежную работу, будут удостоены бесплатными пригласительными на ледовое шоу Евгения Плющенко, которое пройдет 2 и 3 февраля.

В период проведения ледового шоу Доброградское озеро превратят в каток, на котором фигуристы исполнят сложнейшие движения из фигурного катания, среди которых тулупы, вращения и подкрутки. Фестиваль будет первым ледовым шоу, которое проведут под открытом небом.