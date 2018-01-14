В Благовещенске проведут благотворительный венецианский карнавал

Сегодня, 14:08

В Благовещенске, как анонсировали местные власти, они проведут венецианский карнавал, который будет благотворительным. Как сообщается, вырученные от этого средства будут направлены на поддержку бездомных животных.

Мероприятие, согласно поступившей информации, будет проведено в городском ресторане ОЦК.

У «Венского бала» будет благотворительный характер. Он, по мнению многих из жителей города, поможет совместить приятное с полезным. Как считается, в ходе него жители смогут обрядиться в костюмы, которые ранее можно было наблюдать лишь в Венеции, во время традиционно проводимого там карнавала.

В Благовещенске решили от него не отставать. Кроме того, во время этого мероприятия там будут показаны мастер-классы по такому традиционному для народа танцу, как вальс.

Помимо этого, там будут демонстрироваться навыки верховой езды. Также посетителям данного действа будут предложены разнообразные национальные напитки.

Продажа билетов на это мероприятие начнётся 16 января.