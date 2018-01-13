В Тюмени пройдет конкурс "Фестиваль невест - 2018"

Вчера, 21:59

В Тюмени уже восемнадцатый раз пройдет конкурс под названием "Фестиваль невест". Там будут выбирать самую красивую невесту страны.

Конкурс проводится с 2000 года, а в 2006 ему дали статус всероссийского. В этом году участие в конкурсе могут принять девушки, которые стали замужними в 2017 ушедшем году. И это единственное условие для участия. Никаких внешних, внутренних ограничений нет. Абсолютно любая невеста имеет право на участие в конкурсе.

Финал конкурса состоится в Новосибирске 15 мая этого года. Желающие должны успеть подать заявку до 28 января. Невесты будут бороться за звание "Бриллиантовой невесты". Данные конкурсы проводятся зачастую для того, чтобы развлечь публику и выбрать самую красивую и талантливую среди девушек.