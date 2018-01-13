Ольга Васильева обвиняет авторов учебника по истории в незнании стандартов

Вчера, 17:42

Ольга Васильева, глава Минобрнауки, обвиняет авторов учебника по истории России в незнании историко-культурных стандартов. В поле зрения министра оказалось издательство «Дрофа».

По словам Ольги Васильевой, товарищи, создавшие учебники, плохо знали культурно-исторические стандарты и спешили, чтобы успеть к учебному году. Министр отметила, что в этом вопросе допускает разные вещи. Учебник по истории по результатам методического совета Министерства образования и науки направили на еще одну экспертизу, которую к 27 января подготовят представители Российской академии наук.

Причиной повышенного внимания стали представленные в книге события 2014 года, когда Крым стал субъектом России, так как авторы назвали их революционными. В издательстве «Дрофа» подчеркивают, что тексты не содержат спорных терминов освещения событий, произошедших на Украине.