Родители усмотрели в детском мультфильме намёки на зоофилию

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Папа одного из маленьких зрителей детского мультфильма «Нодди» усмотрел в сцене одной из серий намёки на неприличную сцену. Мужчине показалось, что действия главного героя мультика с овечкой имеют характер зоофилии.

По словам отца ребёнка, они с сыном ели и смотрели «Нодди» по телевизору. В какой-то момент главный герой находит фермера, последний совершает странные действия со своей овцой. Эта сцена продолжалась около пяти секунд. Мужчина сделал такое заявление добавив, что его сын стал свидетелем такой сцены во время поедания хлопьев с молоком.

Авторы мультфильма конечно же своих объяснений не давали. Стоит также отметить, что этот эпизод уже попадал в объектив общественности. В октябре 2017 года один из блогеров подметил акт зоофилии в этой же серии «Нодди». Не исключается, что все «замечания» родителей и блогеров являются просто шуткой и плодом их фантазии.

Главный персонаж мультсериала был придуман ещё в 1940-х годах британской писательницей Энид Блайтон. Сначала стали выходить первые книги с рассказами о Нодди, а потом стали появляться и экранизации.