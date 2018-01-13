Последней работой художника Малевича стал его собственный гроб

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Известный художник Казимир Малевич перед смертью спроектировал собственный гроб. "Коробка" для захоронения стала последней работой советского авангардиста.

Казимир Малевич до сих пор славится своим талантом, весь мир признает его работы как одни из лучших произведений в истории человечества. Многие не знали, что художник самостоятельно спроектировал собственный супрематический гроб, в котором его и похоронили. Перед смертью Малевич создал эскиз гроба, после чего специально обученные люди приступили к его изготовлению.

В сети появились фотографии последней работы Малевича, которые были сделаны еще при его жизни. Гроб был спроектирован в виде креста с раскинутыми руками. Кроме того, по желанию Малевича он был окрашен в черные, зеленые и розовые цвета. На могиле известного художника установили монумент в форме черного квадрата.