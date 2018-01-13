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Михаил Державин скрывал роман с Татьяной Васильевой

Сегодня, 12:59

Михаил Державин, который умер недавно, 10 января 2018 года, скрывал ото всех своих жён отношения и даже целый роман с Татьяной Васильевой, который начался ещё в 1969 году после совместной работы в театрах.

В своём недавнем интервью Татьяна Васильева поведала, что у неё с Державиным был длительный, красивый и даже приятный роман. Изначально она считала, что у них с артистом ничего не получится, но когда заглянула в его «прекрасные синие глаза» поняла, что отношения неминуемы. Татьяна Васильева вспоминает, как Державин, будучи ещё молодым, пробирался через окно к ней в общежитие.

Кроме этого, актриса подчёркивает, что её первые роли начались именно с помощи Михаила Державина. Тогда он был её партнёром в пару спектаклях и просто иногда помогал.

В то время Татьяна Васильева играла в своих первых спектаклях, а народный артист был рядом и опекался ею. К примеру, они вместе играли в постановке «Обыкновенное чудо». У Державина была роль Медведя, а у Васильевой – милой Принцессы. Актриса хорошо дружила с семьёй артиста, частенько приезжала к ним в гости. Родственники Державина также любили Татьяну Васильеву, и она отвечала им взаимностью.


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