Победительницей Всероссийского конкурса «Мисс Молодёжь» стала курская студентка

Сегодня, 11:56

Всероссийский конкурс «Мисс Молодёжь» выиграла студентка из Курска Анна Шульгина. Всего за звание победительницы боролись 500 девушек со всего государства.

Отмечается, что никаких дефиле не было. Девушкам нужно было представить свои социально-значимые проект. Анна Шульгина является автором способа адаптации студентов из других стран при помощи волонтёрства. Это поможет таким людям проводить больше времени с носителем языка, а также якобы поднять авторитет РФ в глазах других стран.

Анна Шульгина считает, что если каждый сделает что-то хорошее, то мир станет лучше. Не нужно идти на большие жертвы, можно просто посетить детский дом или дом престарелых, ведь эти люди нуждаются в помощи.

Проект Анны, который называется «Вместе», объединяет не только студентов из Курска, но и иностранных учеников. По словам подростка, реализовывать проект собираются в Крыму и Мордовии. Там ребята заинтересованы в нём и хотят адаптировать его для своих вузов.

В Курске обучаются студенты из 50-ти стран мира. Мохаммед Кадер из Мали считает, что раса человека не важна. Он будет помогать всем, потому что человек должен иметь пользу для социума.