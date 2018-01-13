В возрасте 80 лет скончалась актриса «Шоу Бенни Хилла» Белла Эмберг

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13 января в Англии умерла известная актриса, которая прославилась ролью в «Шоу Бенни Хилла», по имени Белла Эмберг. Женщине было 80 лет.

Эмберг участвовала не только в известном «Шоу Бенни Хилла», но и в других проектах. К примеру, актриса снималась в знаменитом британском телесериале «Доктор Кто». В нём она сыграла сразу несколько ролей.

Как сообщают британские информационные агентства, перед смертью Белла Эмберг снялась в мине-сериале под названием In the Long Run вместе с актёром Идрисом Эльбой.