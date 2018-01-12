VistaNews.ru


"Черный Хогвартс" вызвал восторг у Роулинг

Вчера, 21:29

Совсем недавно в социальных сетях взял свой старт флешмоб под названием #BlackHogwarts ("Черный Хогвартс"). Данная идея дошла и до Джоан Роулинг, которая очень восторженно на нее откликнулась.

 По условиям флешмоба пользователи показали, какими бы были фильмы о Гарри Поттере при том условии, что в них задействованы актеры только с темным цветом кожи. Данная акция дошла и до автора знаменитой поттерианы Джоан Роулинг, которая в минувшую пятницу на своей страничке в Twitter откровенно призналась, что просто обожает "Черный Хогвартс".
Первым делом участники флешмоба пофантазировали на тему первой победы Гарри в квиддич, которая произошла в первой книге о Поттере, и по поводу финальной битвы волшебников из последней части.
Напомним, что всем полюбившаяся Поттериана - серия книг Джоан Роулинг о юном Гарри Поттере, который попадает в Хогвартс и становится волшебником. Первая книга вышла в 1998 году. Все части были переведены на 77 языков, а продано в общем количестве более полмиллиарда экземпляров. Семь книг получили свою экранизацию, а восьмая книга оказалась пьесой и пока что своего фильма не имеет.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.