СМИ: Состояние здоровья Табакова резко ухудшилось

Вчера, 21:13

Столичные СМИ в пятницу 12 января распространили сообщение об ухудшении состояния здоровья любимого публикой Олега Табакова. Артист уже более месяца пребывает в больнице.

Прогнозы врачей клинической больницы им. Пирогова не предвещают улучшений: состояние Табакова охарактеризовали как тяжёлое с негативными предпосылками. Комментариев и сведений от официальных представителей артиста пока не поступало.

В конце ноября минувшего года Олега Табакова в возрасте 82 лет госпитализировали, якобы из-за развившегося сепсиса. Далее последовала искусственная кома с тяжёлым выходом из неё, в январе текущего года поступило аналогичное сообщение - о подключении Табакова к аппарату ИВЛ. Поклонники таланта великого артиста очень переживают за его состояние и шлют массу пожеланий выздоровления.