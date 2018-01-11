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Жених из Ростова в "Давай поженимся" заставил петь Розу Сябитову "Елочку"

Вчера, 19:47

В новогоднем выпуске программы «Давай поженимся» молодой жених заставил петь «Елочку» даже Розу Сябитову. Потенциальная избранница ростовчанина стала в круг хоровода вместе со своим отцом и ведущей проекта.

 Поклонники реалити-шоу «Давай поженимся» смогли получить настоящее удовлетворение от новогоднего выпуска. Главными героями стали невеста и три потенциальных жениха. Девушка приехала на программу вместе со своим отцом, который также был в студии в роли участника, но намного раньше. Один из женихов, который приехал из Ростова, пригласил избранницу с ее отцом в новогодний хоровод и сам начал петь песню «Елочка».

В ответ ему помогли и все участники программы, в том числе и ведущая Роза Сябитова. Все проходило шумно и грандиозно. В итоге отцу невесты такой жених не понравился, так как родитель считает, что от него будет в доме слишком шумно.


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