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В Йошкар-Оле зажгут звезды КВН, Comedy Club и Ольга Бузова

Сегодня, 13:15

В столице Марий Эл в Йошкар-Оле планируется показ новинки комедийного жанра – спектакля «Мужчина нарасхват». Главные роли сыграют Антон Лирник, Ольга Бузова, Сергей Писаренко и Евгений Никишин. Билеты на постановку со звездами КВН и Comedy Club можно купить в кассе Дворца культуры.

 Квартет звезд обещает взорвать Йошкар-Олу и зарядить позитивом его жителей. Стало известно о начале продаж билетов на юмористическую картину «Мужчина нарасхват». Вместе с с народными любимцами Лирником, Писаренко и Никишиным город посетит популярная по шоу «Дом-2» Ольга Бузова.

Как сообщают местные жители, продажи билетов на необычную комедию уже стартовали в кассе Дворца культуры. Также заметен ажиотаж на приобретение билетов, поскольку количество мест в концертном зале ограничено. Спектакль пройдет 26 января, в пятницу, в ДК ХХХ-летия Победы.


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