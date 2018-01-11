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После смерти Спартака Мишулина его семью поддерживал Михаил Державин. Такую информацию распространила дочь актера.

В среду 10 января из жизни ушел артист Михаил Державин. Звезде советского кино Андрей Малахов посвятил выпуск своей передачи, в которой коллеги поделились воспоминаниями об актере. Звезды не стало на 82-м году жизни, после продолжительной болезни. Известно, что прощание с Державиным пройдет в понедельник 15 января, а похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с могилой отца.

Все участники программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» рассказали, что актер всегда был очень добрым и внимательным человеком, отзывался на беду ближнего и старался помочь. Дочь Спартака Мишулина Карина рассказала, что Михаил Михайлович единственный помогал их семье после смерти отца.

Как стало известно, актер сильно болел перед смертью, он находился в больнице. Друзья и коллеги звонили его жене Роксане Бабаян и старались ее поддержать. Напомним, что в конце 2017 года Державин выпустил книгу «Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу», в которой рассказал о своей жизни. Теперь многие стали называть эту книгу прощальной.