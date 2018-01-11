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Актеру Сергею Степанченко стало плохо на сцене театра Ленком

Сегодня, 12:25

Вчера карета скорой помощи прибыла на вызов по адресу Малая Дмитровка к театру Ленком. Медики оказывали первую помощь актеру Сергею Степанченко, которому стало плохо. Причиной недомогания и скачков давления врачи назвали нестабильную погоду.

 Актер Сергей Стапанченко вчера по приезду в родной театр Ленком оказался под пристальным вниманием врачей неотложки. Так, 58-летний Степанченко прибыл на работу с важными вопросами. Однако решить их не успел, поскольку почувствовал недомогание в области сердца и головную боль.

Работники театра вызвали бригаду скорой помощи, и медики осмотрели пострадавшего. После констатировали наличие повышенного артериального давления и низкий уровень гемоглобина в крови актера. После выписали рекомендации, витаминный комплекс и призвали Степанченко поберечься. На данный момент актер чувствует себя лучше.


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