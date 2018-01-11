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В Сан-Диего 12 января пройдет вечер-прощание с Шаинским

Сегодня, 12:15

Родные умершего композитора Владимира Шаинского заявили, что вечер-прощание с умершим пройдет в Сан-Диего 12 января. Напомним, что Шаинский умер от рака 25 декабря 2017 года в США. Пока не решено, где именно будет похоронен композитор.

 Вдова Шаинского рассказала, что планируется проведение прощальной церемонии 12 января в музыкальной студии Crown Dance. Это мероприятие будет организовано исключительно для близких, знакомых и поклонников музыканта. Сын умершего предварительно оговорил, что процедура погребения будет происходить также 12 января.

Данных о месте захоронения композитора нет, поскольку из трех московских кладбищ (Новодевичье, Троекуровское, Ваганьковское) выбирают место. Напомним, что Шаинский умер из-за рака. Сражение с раковыми клетками он мужественно держал, но не смог победить.


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