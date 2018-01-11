Бабаян рассказала, почему у них с Державиным не было детей

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Супруга покойного Михаила Державина рассказала, почему у них не было детей. Напомним, что советский и российский артист ушёл из жизни 10 января.

Последняя супруга Михаила Державина Роксана Бабаян поделилась с прессой подробностями их семейной жизни. Она рассказала, что познакомилась с Михаилом Михайловичем ещё в 1979 года, а спустя один год пара уже официально заключила союз бракосочетания. Совместных детей, несмотря на такую длинную совместную жизнь, у них так и не появилось.

Бабаян рассказала, что в своё время, она постоянно ездила по всему миру с концертами, а времени на детей так и не нашлось. Она отметила, что любит всех малышей, и хотела родить ребёнка именно от Державина. Напомним, что у артиста есть одна дочь от второй жены. Роксана стала третьей и последней, но наследника у пары так и не появилось.