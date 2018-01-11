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Родственники Михаила Державина рассказали о последних днях его жизни

Сегодня, 01:25

Родные покойного актера Михаила Державина поведали о его последних днях жизни. О подробностях рассказал племянник кинодеятеля.

Сегодня умер известный актер Михаил Державин на 82-году жизни. Новый год он встретил в клинике, друзья и родные надеялись на его выздоровление, но актер так и не поправился. Продолжительное время он болел ишемичным недугом сердца. Медики московской лечебницы, где находился артист, долго боролись за его жизнь, но все произошло иначе.
Племянник Державина сообщил, что в последние дни Михаил Михайлович даже не разговаривал. У него имелись сложности с кровообращением, кровь плохо поступала в ноги и голову. Это повлияло на потерю речи актером.
Похоронят Державина 15 января на Новодевичьем кладбище возле отца. Ныне родственники артиста готовятся провести его в последний путь.


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