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Страшное совпадение: Державин умер в один день с коллегой по «Кабачку»‍

Вчера, 21:07

Умер легендарный актер театра и кино Михаил Державин. Дата его смерти совпала с днем ухода из жизни его коллеги Романа Ткачука, с которым они вместе играли в проекте «Кабачок 13 стульев».

Сегодняшний день снова принес трагедию в мир культуры России. Стало известно, что 10 января умер известный артист советского времени Михаил Державин. На момент смерти артисту исполнилось 82 года. Киноактер в последнее время проживал в собственном доме на территории Московской области. В смерти Михаила Державина близкие и друзья увидели роковое знамение. Дело в том, что именно этого же числа, только 1994 года, скончался его коллега и друг Роман Ткачук.

Державина и Ткачука при жизни соединяли многие годы совместной работы на программе «Кабачок 13 стульев», которая радовала зрителей в период практически 15 лет. Последний выпуск этого юмористического шоу был выпущен в 1980 году. Кроме того, покойный Державин был довольно близким другом ранее умершего Ткачука.


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