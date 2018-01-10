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Первый канал покажет ледовое шоу Навки «Руслан и Людмила»

Вчера, 22:45

Премьера на телевидении ледового шоу состоится в 13:05 мск 14 января. Накануне премьерного показа автор и исполнитель роли Людмилы Татьяна Навка посетила шоу Ивана Урганта. Саундтрек к ледовой феерии исполнила старшая дочь Навки.

Любители ледового шоу и поклонники творчества Татьяны Навки смогут насладиться авторской работой фигуристки в эфире Первого канала. Анонсирован премьерный показ на телевидении ледового шоу «Руслан и Людмила», который состоится в 13:05 мск на Старый Новый год. Татьяна Навка стала идейным продюсером, исполнительницей главной женской партии.

Звезда сделала многое для новинки ледового шоу, которую зрители приняли в 2016 году с аплодисментами стоя.

Также, Олимпийская чемпионка стала гостьей шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Саундтрек к «Руслану и Людмиле» исполнила старшая дочь Навки – Александра. Саша Жулина исполнила «В сказку верь» для ледового шоу и сняла тематический клип.


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