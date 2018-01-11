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Бельгийских спасателей поразили своими результатами коллеги из Омска

Сегодня, 03:45

Спасатели из Бельгии впечатлены морозоустойчивостью своих омских коллег. Бельгийцы прибыли на полумарафон в честь Рождества и не забыли проведать своих коллег.

В результате последние шокировали иностранных сотрудников. Как известно, в Бельгии скорая и пожарные являются одной службой спасения. Туристы очень хотели посмотреть Россию именно зимой, а особенно Сибирь. Бельгийцы посетили вторую пожарную часть, которая находится под охраной Центрального округа города Омска. Знакомство проводил начальник части Константин Сосункевич.

Состоялась экскурсия по учебным кабинетам, спортзалу и гаражному боксу.

Иностранные коллеги отметили надёжность автомобильных цистерн ЗИЛ. После этого пожарные сделали совместное фото у фасада части. Бельгийские спасатели поблагодарили за тёплый приём омских коллег и пожелали хорошей службы.


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