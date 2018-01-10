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Антонио Бандерас сделал фото возле картины Николая II‍ в русском музее

Сегодня, 15:09

Известный актёр Антонио Бандерас посетил русский филиал испанского музея в городе Малаге и сделал фото на фоне портрета Николая второго. Данный снимок сразу опубликовали в соцсети Facebook.

В лысом мужчине сразу и не признаешь Антонио. Здесь, в Малаге, он снимается в киноленте Пабло Пикассо в роли художника. Именно поэтому ему пришлось расстаться со своими волосами. И, конечно же, знаменитый актёр решил посетить сам музей. Известно, что филиал Русского музея появился в городе ещё в 2015 году, а в прошлом году появилась выставка под названием "Династия Романовых".

Из комментариев сотрудников музея под фото: "Мы благодарны Антонио Бандерасу за его визит к нам. Для нас очень важно, чтобы ему всё понравилось и мы всегда рады ему".


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