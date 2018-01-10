В Сочи выступят 2 рязанские команды КВН

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В Сочи перед Александром Масляковым получили возможность выступить сразу две рязанские команды КВН. «Умные люди» из РВВДКУ и «Сборная полицейских и других жителей Рязани» уже готовятся к предстоящим играм и обещают зрителям настоящее шоу юмора.

Рязань имеет все шансы прославится на лигах КВН Александра Маслякова. Об этом стало известно вчера после обнародования списков сочинских участников игр веселых и находчивых. Так, Рязань «Умные люди» из РВВДКУ и «Сборная полицейских и других жителей Рязани» прошли отборочные этапы и были отмечены редакторским составом Вышки КВН.

Болельщики рязанских юмористов скрещивают пальцы за любимцев и надеются на их участие в в финале фестиваля в Сочи. На кону игр также право и возможность выступать в телеверсиях игр КВН на Первом канале.