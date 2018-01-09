Шолохов от имени Госдумы соболезновал родным покойного Ведерникова

Вчера, 23:55

Представитель Госдумы Александр Шолохов выразил искреннее сочувствие родным и близким покойного мастера оперного искусства Александра Ведерникова. Депутат заявил, что сам певец оживет снова внутри сердец своих воспитанников.

Александр Ведерников умер 9 января в результате болезни. На момент смерти оперного певца, ему исполнился 91 год. Депутат Государственной думы России Александр Шолохов обратился к родне покойного с соболезнованием от всего Министерства культуры и правительства России. Чиновник сказал, что уход из жизни таланта оперного искусства ляжет тяжелой утратой на российскую культуру.

Также Шолохов подчеркнул, что при жизни Ведерников показал настоящее мастерство, его произведения будут еще долго звучать в ушах поклонников и почитателей российской оперы. К тому же, не остался тот факт, что сам мастер оперного искусства отдал много лет театру и кинематографу как во время СССР, так и после этого периода. Теперь же имя великого учителя воскреснет в сердцах его последователей и учеников.