Оперный певец Александр Ведерников умер на 91-м году

Вчера, 21:02

Оперный вокалист Александр Ведерников умер. Солисту Большого театра в прошлом на момент кончины был 91 год.

Сообщение о смерти Александра Филипповича Ведерникова поступило от его сына, известного дирижера Александра Ведерникова. О месте и часе церемонии прощания с артистом будет вскоре дополнительно оповещено.

Александр Ведерников - оперный и камерный певец, выступавший в СССР и в России, обладавший басом. Он солировал на сцене Большого театра на протяжении периода с 1958 по 1990 годы. Певец признан народным артистом СССР в 1976, а в 1969 году стал лауреатом Государственной премии. Родился певец 23 декабря 1927 в деревне Мокинино, расположенной в Кировской области. Он закончил консерваторию в Москве в 1955 году, после чего в этом же году начал свою деятельность в Ленинградском театре. В 2006 году он начал консультировать по вокалу певцов Большого театра, закончив свою преподавательскую деятельность в 2009.

За период своей творческой деятельности Александр Ведерников записал более 30 дисков с романсами, ариями, песнями и ораторией.