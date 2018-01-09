«Tele-Club» Екатеринбурга вошел в топ-200 мировых клубов

Вчера, 19:17

По новым, опубликованным данным рейтинга Top 200 Clubs 2017, «Tele-Club» Екатеринбурга вошел в данный список распространенного по всему миру изданию о концертной индустрии Pollstar как один из лучших и наиболее посещаемых двухсот мировых клубов со всех стран.

По данным издания, за предыдущий год «Tele-Club» посетили 68 тысяч 356 человек, что выдвинуло его на 57 седьмую строчку в мировом рейтинге и на третье место в Европе, где установили новый рекордный показатель. На первой строчке оказался клуб Бостона House Of Blues, в котором за 2017 год было реализовано 290 тысяч билетов. Следом за ним разместился брюссельский Ancienne Belgique (218 тысяч проданных билетов), а третью - вашингтонский 9:30 Club (211000 проданных билетов).

На своей страничке в Facebook, Семён Гальперин, продюсер клуба, поздравил коллег и партнеров с таким высоким достижением, отметив, что данный показатель в период кризиса очень радует, тем более что данный клуб - единственная на территории России площадка, попавшая в рейтинг.