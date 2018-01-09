Профессор НовГУ расскажет 7 мифов про коляду

Вчера, 21:26

Профессор из НовГУ расскажет 7 мифов про коляду на предстоящих публичных лекциях, которые состоятся в рамках фестиваля «Светлый вечер» с 9 по 11 января.

В сообщении указано, что профессор Даниил Крапчунов со своими коллегами проведут три открытых лекции, по одной в каждый день фестиваля. Все желающие могут посетить и послушать истории о 7 мифах колядок.

В первый день перед аудиторией выступит Даниил Крапчунов, который расскажет о колядках в разных культурах: христианской и языческой.

Далее, 10 января, прочтёт лекцию Виктория Дидковская. Она расскажет об обрядах в отечественной и мировой литературах.

В последний день фестиваля, информацией поделится Сергий Золотарёв. Он расскажет о «Богословских смыслах рождества».

Начало каждой лекции назначено на 19:00 по местному времени.