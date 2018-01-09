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Супруга Караченцова пообещала ему вечную жизнь в раю

Сегодня, 15:07

Известный актёр Николай Караченцов продолжает свою борьбу с раком. Хотя, как сообщают некоторые источники, за последние месяцы опухоль выросла до 7 сантиметров. 73-летний актёр уже прошёл три сеанса химиотерапии. Его супруга пообещала ему вечную жизнь в раю.

Жена Караченцова Людмила Поргина в своём недавнем интервью заверила, что всё проходит хорошо, и сдаваться никто не собирается. Когда Людмила узнала, что у актёра рак лёгких, она сильно переживала, но решила, что она с мужем будет бороться. Она рассказала об этом Николаю ночью, когда он проснулся и заявил, что он смотрит в будущее со страхом. На что Людмила ему ответила, что он был в коме и видел там рай, поэтому его ждёт вечная жизнь. Тогда супруги проговорили всю ночь, и Караченцов решился на химиотерапию.

Сейчас Людмила делает всё, чтобы знаменитый актёр выздоровел. Она наняла Николаю личного тренера, который помогает ему заниматься. Караченцов не сдаётся и продолжает бороться за свою жизнь.


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