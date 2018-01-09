Новогодние представления музтеатра Волгограда посмотрели 22 тыс. человек

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Новогодние представления, которые в Волгограде давал музтеатр, посмотрели более 22 тысяч человек. Уже известен и самый популярный из актёров, принявших в них участие.

Волгоградский музтеатр начал свои новогодние представления 23 декабря. С того времени и по 7 января коллектив дал больше 30 специально поставленных для детей спектаклей.

Впервые в них появилось выступление хоровой студии мальчиков, а также юношей, обучающихся в консерватории Волгограда.

В новогоднюю ночь был и эксклюзив. На главной городской площади, где давалось очередное представление, наряду с профессиональными артистами, выступала и собака.

Её зовут Лакерта и она относится к породе хаски. Маленькому четвероногому артисту всего три месяца от роду. Собаку специально взяли для участия в представлении у заводчиков, работающих в Красноармейском районе.

Во время праздника Лакерту, ввиду морозной погоды, периодически обогревали в машине, чтобы щенок не замёрз.

Как оказалось, именно эта «артистка» стала особенно популярной. В особенности, учитывая, что среди зрителей было много детей.